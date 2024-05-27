Фьюри: «В следующем году я подерусь с Джошуа»

Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что он будет сильно удивлен, если к середине 2025 года он не подерется на ринге с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

«Бой с Джошуа? В следующем году, определенно. Победа или поражение, этот бой должен состояться, потому что в Великобритании о нем так много говорят. Есть столько мнений по этому поводу. Я буду очень удивлен, если этот бой не состоится на «Уэмбли» к середине 2025 года», — сказал Фьюри talkSPORT.

Александр Усик (22-0) победил Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Джошуа (28-3) нокаутировал Франсиса Нганну (0-2) во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.