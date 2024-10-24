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Сегодня, 16:08

Фьюри рассказал о трагедии в семье за день до титульного боя с Усиком

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Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, что у его супруги Пэрис случился выкидыш за день до поединка с украинцем Александром Усиком.

«Ребенка она потеряла в пятницу перед боем, что было довольно дерьмово. Она была на шестом месяце беременности. Я прожил с этой женщиной большую часть своей жизни, поэтому мне тяжело, что я не смог быть с ней в это время», — цитирует Фьюри Sky Sports.

Второй Бой между Усиком и британцем Фьюри состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый бой 19 мая в Эр-Рияде завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. Усик завоевал звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Александр Усик
Тайсон Фьюри

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