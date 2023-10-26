Фьюри: «Нганну опаснее Усика»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) уверен, что бой с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0) будет опаснее, чем с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Многие говорят об этом объединительном поединке [с Усиком]. Но я считаю, что в следующую субботу мне предстоит иметь дело с гораздо более опасным человеком, чем с Усиком. Потому что Франсис крупнее, сильнее, мощнее и обладает нокаутирующим ударом. Как мы видели на примере Усика, он не наносит особого вреда тем, кого бьет. Так что ты можешь позволить Усику бить тебя по голове, и он максимум поставит тебе синяк под глазом. Если ты позволишь Нганну ударить тебя по голове, он, вероятно, выбьет тебе мозги».

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.