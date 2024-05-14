Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 14:26

Фьюри: «Усик — лучший боец, с которым мне приходилось драться»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что он еще не встречался с боксером такого уровня, как чемпион WBA, IBF и WBO Александр Усик.

«Усик — лучший боец, с которым мне приходилось драться. Он лучше Кличко, Уайлдера, Уайта, Чисоры и всех остальных. Он чемпион мира в двух весовых категориях и при этом победитель Олимпийских игр. Я впечатлен его заслугами. Он снес голову Энтони Джошуа, который должен был стать убийцей, но не стал», — сказал Фьюри в интервью BoxNation.

Фьюри (34-0) и Усик (21-0) должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного британцем во время спарринга. Оба боксера согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
0
Читайте также
Россия получила 6 олимпийских лицензий в гребле и борьбе
Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг
Деркач сообщил об установлении причастной к подрыву «Северных потоков» группы
Ничушкин влетел на полугодичный бан и взбесил Америку. Русскую звезду НХЛ поймали на наркотиках?
Радоница — «окликание» покойников: поминовение о Царствии Небесном, что нельзя делать
Песков заявил о нервозности на Западе из-за СВО
Популярное видео
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Вратарь Федотов отстранен от международных матчей на 3 года
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Фьюри: «Любой упадет, если ему хорошо прилетит в печень»