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Сегодня, 19:04

Камил Гаджиев: «Я собрался организовать бой Папин — Асбаров по кикбоксингу. Сделаю федеральный движ»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил заинтересованность в организации поединка по правилам кикбоксинга между Алексеем Папиным и Сосланом Асбаровым.

«Друзья, я собрался делать бой Алексей Папин — Сослан Асбаров по правилам кикбоксинга, — сказал Камил Гаджиев на видео, опубликованном на своем одноименном Youtube-канале. — Разговаривал с обоими, оба в принципе не против. Оба понимают, что для них такой бой — большой вызов и большие деньги. Для Папина это возможность взять реванш, для Асбарова — возможность доказать, что он может быть лучше и в кикбоксинге тоже. Ну и плюс, как я уже говорил, заработок.

И вообще это большая движуха, и я бы сделал этот бой, так как это все-таки реванш. Это уже двулогия, которая, возможно, станет трилогией. Я бы сделал большую движуху, наподобие «Минеев — Исмаилов», когда ребята делают турне по стране. Турне в Московской области, откуда Леха Папин, турне в Дагестане. В общем сделал бы федеральный движ. Как вам такая идея? Кто-то скажет: почему не бокс? У Сослана дисквалификации, и по правилам бокса он выступать не может».

В октябре 2023 года Папин проиграл Асбарову единогласным решением судей. В апреле этого года стало известно, что Асбаров дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Его поединок по правилам бокса против Папина был признан несостоявшимся.

Алексей Папин
Камил Гаджиев

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