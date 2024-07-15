Гаджиев заработает 25 миллионов рублей от продажи билетов на бой Минеев — Исмаилов

Президент бойцовского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал об ажиотаже вокруг боксерского поединка между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Очень доволен. Продажи беспрецедентные. 12-13 миллионов рублей уже привлекли. Будет 25. Нормально. Мы неплохо идем», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Минеев и Исмаилов дважды встречались друг с другом. Первый их бой прошел в октябре 2018 года на турнире Fight Nights Global 90 и завершился вничью раздельным решением судей. Второй поединок состоялся в октябре 2021 года в турнире AMC Fight Nights 105 — тогда победу техническим нокаутом одержал Минеев в четвертом раунде.