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Сегодня, 22:28

Гаджиев заработает 25 миллионов рублей от продажи билетов на бой Минеев — Исмаилов

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Президент бойцовского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал об ажиотаже вокруг боксерского поединка между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Очень доволен. Продажи беспрецедентные. 12-13 миллионов рублей уже привлекли. Будет 25. Нормально. Мы неплохо идем», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Минеев и Исмаилов дважды встречались друг с другом. Первый их бой прошел в октябре 2018 года на турнире Fight Nights Global 90 и завершился вничью раздельным решением судей. Второй поединок состоялся в октябре 2021 года в турнире AMC Fight Nights 105 — тогда победу техническим нокаутом одержал Минеев в четвертом раунде.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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