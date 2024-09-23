Гаджимагомедов 17 октября в Уфе проведет защиту пояса WBA в бою с Хартом

Чемпион мира по версии WBA в бриджервейте россиянин Муслим Гаджимагомедов (4-0, КО 3) 17 октября в Уфе проведет первую защиту пояса в 12-раундовом поединке с немцем Леоном Хартом (22-5-1, КО 13) на турнире «Ночь чемпионов IBA», который пройдет в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Гаджимагомедов завоевал титул WBA в июле на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове, техническим нокаутом в четвертом раунде победив китайца Чжана Чжаосиня. 27-летний Гаджимагомедов — двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, чемпион Европы-2024, победитель Европейских игр-2019.

Харт занимает вторую строчку рейтинга WBA в бриджервейте при том, что первая строчка вакантна. По ходу карьеры 36-летний Харт боксировал с Муратом Гассиевым, Кшиштофом Влодарчиком, Энрико Келлингом, Артуром Манном. Немец владел титулами WBO European, WBC Asian.