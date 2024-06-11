Гаджимагомедов побьется за пояс чемпиона мира по версии WBA на турнире «Ночи чемпионов IBA»

Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019 и чемпионата Европы-2024 россиянин Муслим Гаджимагомедов (3-0, КО 2) проведет 12-раундовый бой за пояс чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте с китайцем Чжаном Чжаосинем (12-2-1, КО 7).

Поединок возглавит турнир серии «Ночь чемпионов IBA». Он состоится 12 июля в Серпухове.

Свой последний профессиональный поединок Гаджимагомедов провел в декабре на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае, досрочно победив немца Артура Манна.

Чжаосинь занял первую строчку рейтинга WBA в весе до 101,6 кг благодаря победе нокаутом во втором раунде над россиянином Евгением Романовым. Этот поединок состоялся в феврале в Екатеринбурге.

В со-главном событии турнира в Серпухове олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев (10-0, КО 7) оспорит временный титул WBA во втором полулегком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом (24-2-1, КО 7).