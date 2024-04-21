Гарсия раскритиковал рефери в бою с Хейни: «Я никогда не видел ничего подобного»

Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) не был доволен работой рефери во время боя с чемпионом по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни (31-1).

«Каждый раз, когда я отправлял его в нокдаун, я думал: «Неужели сейчас я остановлю его?» Как зовут этого рефери? Он облажался. Ему следовало остановить бой. Хейни был реально потерян, и в 11-м раунде я думал, что рефери стоит прекратить бой. Но он этого не сделал.

В седьмом раунде он совершил ужасную ошибку. Хейни держал меня, и я мог бить, и я ударил его, за что он снял с меня одно очко. Я никогда не видел ничего подобного», — сказал Гарсия на пресс-конференции.

Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109), при этом трижды отправив Хейни в нокдаун. Бой состоялся 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.