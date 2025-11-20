Райан Гарсия сразится за титул WBC с Барриосом

Американский боксер Райан Гарсия подписал контракт на бой за титул WBC в полусреднем весе. Его соперником станет соотечественник Марио Барриос, действующий чемпион WBC в этой категории.

«Я подерусь за настоящий титул WBC с Марио Барриосом 21 февраля. Будьте готовы, я иду», — сообщил Гарсия в социальных сетях.

27-летний Гарсия в мае 2025 года проиграл единогласным решением судей Роландо Ромеро в Нью-Йорке. За свою карьеру он одержал 24 победы, из них 20 нокаутом, и потерпел два поражения.

30-летний Барриос в Лас-Вегасе в июле провел поединок против Мэнни Пакьяо. Он завершился вничью по решению большинства судей. На его счету 29 побед, 18 из которых нокаутом, два поражения и две ничьи.