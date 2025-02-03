Гассиев проведет чемпионский бой в апреле-мае

Известный тренер Виталий Сланов обозначил сроки возвращения на ринг своего подопечного Мурата Гассиева.

«Мурат готовится. У него очередной этап подготовки. Ориентируемся на конец апреля — начало мая. Ожидается чемпионский бой. Не от Мурата зависит периодичность его появлений на ринге. Он на таком уровне, что абы с кем боксировать смысла нет. Надо выходить на серьезных и больших чемпионов», — приводит слова Сланова MMA.Metaratings.ru.

31-летний Гассиев — бывший объединенный чемпион мира по версиям WBA (2018) и IBF (2016-2018) в 1-м тяжелом весе.