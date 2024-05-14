Гассиев проведет следующий поединок в августе

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Мурат Гассиев должен провести следующий поединок в августе, сообщили в команде спортсмена.

Ранее уроженец Владикавказа перенес операцию на позвоночник.

«Мурат восстановился после травмы. Планируем его бой на август», — передает слова представителя команды Гассиева ТАСС.

В активе 30-летнего Гассиева 33 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 30 побед и потерпел два поражения. Еще один бой признан несостоявшимся.

В своем последнем бою Гассиев уступил шведу Отто Валлину в сентябре прошлого года. Бой завершился в десятом раунде.