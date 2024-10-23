Гассиев: «Я мотивирован и сосредоточен на поединке с Юнгквистом»

Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о своем отношении к предстоящему бою против датчанина Кема Юнгквиста в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA».

Поединок состоится 26 октября в Ереване. Изначально соперники должны были встретиться 19 октября на аналогичном турнире в Вене, но у Гассиева возникли сложности с оформлением визы, поэтому его поединок был перенесен на неделю.

«Мы готовились в Серпухове, и весь лагерь прошел хорошо. Юнгквист — высокий левша, он непобедим. Я отношусь к нему очень серьезно, как и ко всем своим соперникам. Что касается изменения даты и места проведения боя — это просто лишь определенные моменты, связанные с организацией поединка. Я не делаю из мухи слона.

Перерывы в карьере? Сейчас есть проблемы с организацией боев в целом. Но самое главное — этот бой состоится. Конечно, я хотел бы боксировать чаще, но, как я уже упоминал, есть препятствия в организации боев. Я мотивирован и полностью сосредоточен на предстоящем поединке — я хочу устроить хорошее шоу и порадовать болельщиков», — сказал Гассиев.

31-летний россиянин ранее владел титулами WBA и IBF в первом тяжелом весе. С 2020 года россиянин выступает в тяжелой весовой категории. Свой последний бой Гассиев провел в конце сентября 2023 года в Турции, когда раздельным решением судей уступил шведу Отто Валлину в поединке за вторую строчку рейтинга IBF. На его счету 30 побед и 2 поражения.

34-летний Юнгквист был чемпионом IBF International в тяжелом весе. В карьере датчанина была пауза с января 2020 года по апрель 2022 года. Его статистика — 18 побед и ни одного поражения.