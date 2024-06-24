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Сегодня, 19:41

В Федерации бокса России назвали хорошей новостью решение IBF о снятии санкций

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко отреагировала на решение Международной федерации бокса (IBF) снять санкции с российского бокса.

«Это хорошая новость для российских боксеров. Любое снятие санкций с наших спортсменов — это позитив, поскольку дает возможность двигаться вперед. Но сейчас наши боксеры уже могут выбирать, поскольку создана серии профессиональных турниров — «Ночь чемпионов IBA». И условия там лучше, чем в любой иной профессиональной федерации. Так что, пока организации делали некоторые помарки в своих действиях, на первое место вырвалась IBA», — цитирует Кириенко пресс-служба Федерации бокса России.

В рейтинг IBF входят сильнейшие боксеры мира в 17 весовых категориях. Обновления публикуются ежемесячно на официальном сайте организации.

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