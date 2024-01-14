Тренер Бивола: «Бетербиев превзошел Смита. Но есть вопросы к рефери — Артур ударил по затылку»

Артур Бетербиев убедительно победил Каллума Смита, а вот рефери поединка отработал не лучшим образом, поскольку проигнорировал удар Бетербиева по затылку. Такое мнение в беседе с «СЭ» высказал тренер Дмитрия Бивола — Геннадий Машьянов.

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде, защитив чемпионские пояса в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO.

«Что ожидалось — то и случилось, все так, как и должно было быть, — сказал Машьянов. — Смит, конечно, не пользуется ни ростом, ни длиной рук. Он работал в той манере, в которой было нужно Артуру — на средней и ближней дистанции. В итоге Артур сделал все как надо.

Есть определенные вопросы. Но к судьям, а не к боксерам. При том, что Артур во всех отношениях превосходил Смита, в концовках своих последних боев он каким-то образом все равно наносил удар по затылку. И этот бой не стал исключением — Смит получил удар по затылку. Но это не к боксеру вопрос, а к судье. Судья молчал — и давал возможность бить [по затылку]. А это запрещенный удар».

Чемпион WBA в полутяжелом весе Бивол, вероятно, станет следующим соперником Бетербиева.

«Дима дал согласие на этот бой и даже подписал, грубо говоря, предварительный контракт — что следующий бой будет объединительным. Как на это будет реагировать другая сторона — не знаю. Мы будем готовы провести бой уже в конце апреля — начале мая», — отметил Машьянов.