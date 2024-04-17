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Сегодня, 21:33

Инсайдер Глейзер: «Головкина включат в Международный Зал славы бокса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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42-летнего казахстанского боксера-профессионала Геннадия Головкина включат в Международный Зал славы бокса, сообщил инсайдер и агент Рик Глейзер.

«Головкина обязательно включат в Международный Зал славы бокса. Он больше уже не будет боксировать на профессиональном уровне. Казахстанец может похвастать абсолютно впечатляющей карьерой в профи боксе», — приводит слова Глейзера Legalbet.kz.

В последнем бою Головкин (42-2-1) проиграл мексиканцу Саулю Альваресу (60-2-2) в поединке за титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA, WBC, WBO, IBF, The Ring во втором среднем весе.

26 февраля 2024 года Головкина назначили президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

Источник: Legalbet.kz
Бокс
Геннадий Головкин
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