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Допинг

Сегодня, 23:16

Генсек Европейской конфедерации бокса назвал идиотизмом обвинения в адрес Поветкина

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса Кирилл Щекутьев считает, что обвинения в применении допинга в адрес российского боксера Александра Поветкина являются идиотизмом.

«Это несерьезно и смешно. Пытаются найти что-то по прошествии такого большого количества лет. Это превращается в идиотизм», — приводит слова Щекутьева ТАСС.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования объявило об отстранении Поветкина. По данным СМИ, в пробе российского боксера обнаружен остарин — то же вещество, за которое он отбывал наказание в 2016 году.

Источник: ТАСС
Александр Поветкин

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