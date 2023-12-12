Глава Pravda Boxing Цопанов ответил на обвинения Илича в долге перед ним

Руководитель Pravda Boxing Хетаг Цопанов прокомментировал слова сербского бойца Александра Илича, который заявил, что промоушен не полностью выплатил ему гонорар за бой с Магомедом Исмаиловым.

Боксерский поединок между Иличем и Исмаиловым состоялся осенью прошлого года на турнире Pravda Boxing и завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

«Я не знаю, кто или что движет этим человеком и почему он на «белое» говорит «черное», — приводит слова Цопанова пресс-служба Pravda Boxing. — Видимо, после его провального выступления против Магомеда Исмаилова он решил привлечь к себе внимание, блестяще выступив в драматическом жанре. Но на это выступление классик бы ответил «Не верю». В ближайшее время ответим фактами, а пока задайтесь вопросом — почему же он молчал целый год и почему его гарантом был его оппонент — Магомед Исмаилов?»

15 декабря Илич проведет бой по правилам ММА с Александром Шлеменко на турнире RCC 17 в Екатеринбурге. Их первый поединок, прошедший в августе 2022-го, закончился победой серба нокаутом в первом раунде.