Глава WBC назвал следующего соперника Девина Хейни

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (31-0) должен подраться с обязательным претендентом на титул 30-летним испанцем Сандором Мартином (41-3).

«Сандор Мартин — обязательный претендент. Он согласился на проведение боя, так что он следующий в очереди. Мы решим этот вопрос в надлежащее время», — сказал Сулейман Pro Boxing Fans.

Хейни победил Реджиса Прогрейса (29-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и стал новым чемпионом в первом легком весе по версии WBC. Поединок состоялся 9 декабря в Сан-Франциско, США.