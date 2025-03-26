Глава WBC раскрыл гонорар Бивола за реванш против Бетербиева

Маурисио Сулейман, глава Всемирного боксерского совета (WBC), рассказал о заработке абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола за бой-реванш против соотечественника Артура Бетербиева.

«Бивол заработал 2,7 миллиона долларов за бой-реванш против Бетербиева, теперь ему предлагают 8 миллионов долларов за бой с Дэвидом Бенавидесом. Поэтому это прекрасная возможность для Бивола», — сказал Сулейман Tha Boxing Voice.

Ранее WBC обязал Бивола провести защиту титула против Бенавидеса. Переговоры должны завершиться до 8 апреля.

В феврале Бивол победил Артура Бетербиeва в Эр-Рияде решением большинства судей и завоевал титулы WBC, WBO, IBF, WBA Super и IBO в полутяжелом весе, которые принадлежали его сопернику. До этого Бетербиев победил в первом бою и стал абсолютным чемпионом мира, объединив пояса.

На профессиональном ринге 34-летний Бивол имеет 24 победы и одно поражение. У 28-летнего Бенавидеса — 30 побед в 30 боях.