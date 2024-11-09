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Сегодня, 08:22

Муталибов: «Если бы Аминева и Молдажанова встретились с Хелиф, то бой бы дали однозначно»

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Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов заявил, что отечественные спортсменки смогли бы противостоять алжирке Иман Хелиф, если бы такой бой был легальным.

«Мы разбирали с нашими ведущими спортсменками — Азалией Аминевой и Альбиной Молдажановой — тот боксерский турнир, который проходил в Париже. Понимаем, что если бы они обе встретились с Хелиф, то бой бы дали однозначно. При этом мы понимаем, что опубликованные документы относительно Хелиф и ранее вынесенная дисквалификация со стороны IBA (Международной ассоциации бокса) не дают никакой возможности для выступления в соревнованиях среди женщин. Но я знаю, что наши спортсменки готовы боксировать с любым» — цитирует Муталибова ТАСС.

Алжирская боксерша завоевала золото в весовой категории до 66 килограммов на прошедших Олимпийских играх в Париже. В 2023 году Хелиф не была допущена до чемпионата мира из-за проваленного гендерного теста. В начале ноября в СМИ появились детали гендерного теста спортсменки, согласно которому алжирка оказалась биологическим мужчиной.

Источник: ТАСС
Бокс
Иман Хелиф

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