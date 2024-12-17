Гонорар Тайсона Фьюри за реванш с Александром Усика: сколько заработает Фьюри в бою с Усиком

Стало известно, сколько заработает Тайсон Фьюри за бой с Александром Усиком

21 декабря состоится реванш британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика. Бой в тяжелой весовой категории пройдет в спортивном комплексе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — около 1.30 по московскому времени.

Официальные данные о гонорарах за бой не разглашаются. По инсайдерской информации издания The Sportster, британский боксер получит 76 миллионов долларов. Это гарантированный гонорар, но к данной сумме еще прибавится процент от продаж платных трансляций.

Также британское издание Independent сообщило, что призовой фонд за первый бой распределялся как 70 на 30 в пользу Фьюри, а в реванше — 40 на 60 в пользу Усика.