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Сегодня, 06:44

Григорий Дрозд: «Надо отдать должное Усику — он сделал колоссальный объем работы»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC Григорий Дрозд (40-1) отреагировал на победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0) над экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«Бой интересный. Я думаю, что это бой, в котором была большая интрига, большие ожидания. Но мне, конечно, не хватило экшена. Мне не хватило работы Тайсона, мне не хватило драки, прессинга. Я понимаю, почему это случилось. Но все-таки, если бы было чуть больше крови, чуть больше риска, это было бы совсем по-другому.

Усик шел к этому. Я считаю, что тот объем работы, то количество ударов, которое он предложил Тайсону Фьюри, сделали свое дело. Во-первых, он сделал нокдаун и переломил поединок. Тайсон пытался поймать, у него были моменты, неплохие удары, но в постоянную атаку он так и не смог перейти из-за бесконечного прессинга, давления и угрозы со стороны Усика. Он не смог это пересилить. Здесь надо отдать должное Александру Усику — он сделал просто колоссальный объем работы», — сказал Дрозд «СЭ».

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Григорий Дрозд
Тайсон Фьюри
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Усик лишится одного из поясов после победы над Фьюри в Эр-Рияде