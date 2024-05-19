Дрозд: «Как ни печально, у Ковалева подошел конец карьеры»

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Бывший российский боксер Григорий Дрозд поделился мнением о поражении Сергея Ковалева в поединке со шведом Робином Сафаром.
«Меня очень расстроил результат. Надеялся, что Сергей найдет источник энергии и вдохновения на новый поход за титулом. С таким боксом и в таком состоянии против молодых соперников не следует выходить на ринг. Сереге 41 год. Как ни печально, конец карьеры подошел. Как друг, товарищ и неравнодушный человек, от всего сердца желаю ему сохранить здоровье и плавного завершения карьеры», — цитирует Дрозда MMA.Metaratings.ru.
Ковалев проиграл Сафару единогласным решением судей (94:95, 90:99, 92:97) в поединке, который прошел в ночь на 19 мая в Эр-Рияде. В последнем раунде соперник отправил россиянина в нокдаун.