Дрозд: «Как ни печально, у Ковалева подошел конец карьеры»

Бывший российский боксер Григорий Дрозд поделился мнением о поражении Сергея Ковалева в поединке со шведом Робином Сафаром.

«Меня очень расстроил результат. Надеялся, что Сергей найдет источник энергии и вдохновения на новый поход за титулом. С таким боксом и в таком состоянии против молодых соперников не следует выходить на ринг. Сереге 41 год. Как ни печально, конец карьеры подошел. Как друг, товарищ и неравнодушный человек, от всего сердца желаю ему сохранить здоровье и плавного завершения карьеры», — цитирует Дрозда MMA.Metaratings.ru.