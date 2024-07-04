Дрозд: «С точки зрения тех, кто посвятил себя боксу, бой Минеева и Исмаилова ничего в себе не несет»

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд прокомментировал предстоящий боксерский поединок Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

«К тому, что поединок бойцов ММА Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова вызывает наибольший интерес в российском боксе, отношусь спокойно, потому что понимаю, что рынок сложился так. Ребята правильно ведут свои соцсети, правильно подходят с точки зрения медийной подачи себя для общества. Их сегодня действительно хорошо знают, и интерес к их поединку большой.

Если брать в процентном соотношении, то 90 процентов интересующихся – это любители смешанных единоборств. С точки зрения тех, кто посвятил себя боксу, этот бой ничего в себе не несет. Это просто два известных бойца, которые вышли за рамки своего спорта и сразятся в ринге», – цитирует Vprognoze.ru Дрозда.

Минеев и Исмаилов встретятся 20 июля на турнире в Москве в поединке по правилам бокса. Ранее спортсмены провели два боя по правилам ММА.