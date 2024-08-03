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Сегодня, 19:31

Губерниев поддержал избитого толпой боксера Двали

Виктория Кравченко
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что российский боксер Дмитрий Двали пострадал в результате драки в Феодосии.

«Хочу пожелать доброго здоровья и направить лучи поддержки чемпиону Европы по боксу Дмитрию Двали, который вступился за мужчину в Крыму и был жестоко избит группой гопников... Подонки должны понести наказание по всей строгости!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, ч то 23-летний спортсмен и тренер-катмен проводили в Крыму мастер-класс. 28 июля во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В результате драки Двали получил перелом орбитальной кости и повредил второй глаз, а у тренера диагностирован перелом руки.

Источник: Telegram-канал Дмитрия Губерниева
Дмитрий Губерниев
Дмитрий Двали
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