Гвоздик — о бое Бивола и Бетербиева: «50 на 50. Бетербиев начал ломаться, а Бивол на пике»

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2) поделился ожиданиями от поединка между чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) и чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (23-0).

«Бивол — классный боксер, и я не знаю, кто победит в бою с Бетербиевым. Для меня это 50 на 50. Мне кажется, что та версия Бетербиева, которая боксировала со мной, Бивола победила бы. Но время идет, ты видишь, что он начал ломаться перед каждым боем. А Бивол на пике. Интересно, что там произойдет», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два Боковых».

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.