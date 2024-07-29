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Сегодня, 13:33

Гвоздик: «Фьюри закончился. Он не победит Усика»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2) уверен, что экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1) не может ничего предложить чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO Александру Усику (22-0) в реванше.

«Может ли Фьюри предложить что-то новое? Трудно сказать. Я не верю. Мне кажется, что Фьюри закончился. Я, конечно, не знаю, но как-то в это не верю. Часто рематчи получаются не такими яркими, как первые бои. Возможно, он будет бояться или будет очень осторожным. Не знаю, но я не верю, что Фьюри может что-то придумать, чтобы победить Усика.

Я волновался, потому что он большой, и его размеры могут быть проблемой для Усика. Но Саня с этим очень хорошо справился. Сейчас у него есть уверенность, он знает, что делать, а Фьюри — наоборот. Сможет ли он собраться и очень круто потренироваться? Исходя из слухов, которые я слышал о том, что он делает и как тренируется, мне кажется, что нет. Поэтому думаю, что Усик снова победит", — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два Боковых».

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fQmacmEiS8U
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Александр Гвоздик
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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