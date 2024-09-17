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Сегодня, 06:38

Гвоздик: «С Ломаченко я не общаюсь»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2) заявил, что он не поддерживает связь с чемпионом мира по версии IBF в легком весе Василием Ломаченко (18-3).

«На самом деле я со всеми поддерживаю связь. С Василием мы как-то не общаемся, но ничего враждебного нет. Мы просто не общаемся, вот и все. А со всеми остальными я в целом на связи. С Денисом Беринчиком, с Хитровым общаюсь», — сказал Гвоздик UDSA Inside Athlete Stories.

Ломаченко в прошлом бою нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

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