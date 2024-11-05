Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 01:13

Харитон Агрба стал чемпион мира IBA

Telegram Дзен

Российский боксер Харитон Агрба (15-0, КО 9) в понедельник, 4 ноября, единогласным решением судей (99:91, 99:91, 98:92) победил аргентинца Габриэля Росу (27-1, КО 20) и стал чемпионом мира по версии IBA в весе до 67 кг.

Также Агрба стал обязательным претендентом на чемпионский бой по версии WBA в первом полусреднем весе.

«Приятно ощущать себя чемпионом мира. Первая цель достигнута, но впереди еще много работы. Нужно становиться еще лучше и завоевывать новые пояса. Хотя прямо сейчас я до конца не осознаю, что стал чемпионом. Для этого нужно время. Я очень рад, что мне удалось добиться победы в поединке с одним из лидеров этой категории. Могу сказать, что на данный момент это самый сложный соперник в моей профессиональной карьере. Я понимаю, что еще могу прогрессировать. В этом поединке моя задача заключалась в том, чтобы держать свой темп и действовать дисциплинированно. Нужно было быть осторожным с его левой рукой, потому что именно этой рукой он завершал поединки досрочно. И мы справились», — отметил Агрба.

В соглавном событии россиянин Вахид Аббасов раздельным решением судей проиграл Майклу Кингу, представляющему Люксембург, в поединке за пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 67 кг.

Бокс
Харитон Агрба

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Станковича опять критикуют. Что происходит в «Спартаке» после победы над ЦСКА
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 голов
Выборы в США по московскому времени: какая разница с Америкой, график голосования 5 ноября
Вучич рассказал о возможном рождественском предложении Трампа по Украине
Вагенкнехт призвала Шольца поставить вопрос о вотуме доверия правительству
Форвард «Миннесоты» Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
Сегодня
Вчера
Неделя