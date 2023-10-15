Харитонов: «У Федора Емельяненко ноль шансов против меня в бою по боксу»

Российский боец Сергей Харитонов считает, что у Федора Емельяненко нет шансов против него в боксерском поединке.

«В грудь себя кулаком не бью, но у Феди нет шансов со мной по боксу драться», — сказал Харитонов «СЭ». — Ну, какие у него шансы со мной? Ноль шансов! Ну, случайный удар пропущенный... По ММА, я думаю, у нас была бы заруба. По боксу какие у него шансы, если я больше ударник, я моложе, у меня в боксе достижений намного больше? У него ни одного поединка, по-моему, не проведено».

Прошлый поединок Сергей Харитонов провел на турнире MMA Series и победил бразильца Тиаго Кардосо техническим нокаутом в первом раунде.