Хатаев и Михалкин проведут бой 7 декабря в Грозном

7 декабря в Грозном пройдет вечер бокса, который возглавит 10-раундовый поединок в полутяжелой весовой категории между Имамом Хатаевым и Игорем Михалкиным.

Хатаев, представляющий Чеченскую Республику, последний поединок провел в сентябре 2024 года в Канаде, где одержал досрочную победу техническим нокаутом над Эсекьелем Мадерной из Аргентины. Михалкин свой последний поединок провел в конце 2022-го, где также одержал победу.

В соглавном бою вечера за титул EBP 10-раундовое противостояние в первом полусреднем весе проведут Идрис Адалаев (6-1-0, 3КО) из Чеченской Республики и Камронбек Эшматов (8-0-0, 5КО) из Узбекистана. Оба соперника провели свои поединки в августе этого года.

Турнир пройдет 7 декабря в городе Грозный в многоуровневом спортивном комплексе «Колизей». Начало турнира в 14.00.