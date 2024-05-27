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Сегодня, 13:35

Тренер Мендес: «Хабиб радовался, когда Усик уронил Фьюри»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото AFP
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Тренер команды Хабиба Хавьер Мендес в интервью «СЭ» рассказал, как Нурмагомедов смотрел бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

— Вы с командой Хабиба смотрели бой Усик - Фьюри. За кого болели?

— За Усика. Очень конкурентный бой. Один из тех поединков, когда до конца ничего не было ясно, Тайсон до финального гонга был в игре. Сначала Усик вел, потом Фьюри прибавил, и только после нокдауна в 9-м раунде бой пошел в сторону Усика.

— Как Хабиб и Ислам отреагировали, когда Усик в 9-м раунде отправил Фьюри в нокдаун?

— Они были очень счастливы. Я, правда, точно не помню, смотрел ли Ислам с нами, но Хабиб точно был. Хабиб верил в Усика, но когда Фьюри начал пробивать ему корпус, Хабиб такой: «Ой-яй-яй...» (Смеется.) После боя Хабиб просто сказал, что отличный бой, оба боксера фантастически себя показали. Во время боя мы обсуждали вот это чувство победы, когда тебе поднимают руку, и Хабиб сказал, что скучает по этому чувству. Мы все, кто был бойцами, скучаем.

18 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением.

Хавьер Мендеси и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Хабиб радовался, когда Усик уронил Фьюри». Большое интервью с Хавьером Мендесом

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Хабиб Нурмагомедов
Хавьер Мендес
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