Хильберто Рамирес: «Реванш с Биволом был бы лучше первого боя»

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом тяжелом весе, мексиканский боксер Хильберто Рамирес поделился мнением о возможном реванше против действующего абсолютного чемпиона мира в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола.

«Реванш с Биволом был бы лучше первого боя. Мне тогда было трудно сделать лимит полутяжелого веса. Я ничего у него не отнимаю, но я не был готов на 100 процентов в ту ночь. Но что было, то было, и я пошел дальше. Я сильнее и быстрее в тяжелом весе. Мой вес в порядке, потому что я не истощаю себя. В реванше с Биволом для меня все будет по-другому», — приводит слова Рамиреса The Ring.

Бой Рамиреса с Биволом прошел в ноябре 2022 года. Мексиканец проиграл единогласным решением судей.

Свой последний бой 33-летний Рамирес провел 16 ноября 2024 года против Криса Биллама-Смита. Это был объединительный поединок за титул чемпиона по версии WBO в крузервейте. Рамирес победил единогласным решением судей.