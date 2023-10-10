Рамирес хочет реванш с Биволом: «Он задел мое самолюбие»

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес (45-1) подтвердил, что готов во второй раз встретиться с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0).

«Хочу ли я реванша с Биволом? Конечно, он задел мое самолюбие и мою душу. Как мексиканец, я хочу реванша. Я хочу победить его, и я хочу быть лучшим. Я желаю ему всего самого лучшего. Он отличный боец, отличный чемпион, и ему нужно продолжать работать и драться со всеми», — сказал Рамирес FightHype.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).