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Эдди Хирн: «Джошуа нокаутирует Уайлдера и Фьюри, а затем завершит карьеру»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) сможет победить и экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2), и чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Я — главный фанат Энтони Джошуа, — сказал Хирн в интервью talkSPORT. — На мой взгляд — называйте меня несерьезным, — но он нокаутирует Деонтея Уайлдера, затем нокаутирует Тайсона Фьюри, станет неоспоримым чемпионом мира в супертяжелом весе, и тогда мы уплывем в закат. Назовите меня дураком, мне все равно, как вы меня назовете, именно так я себе все и представляю».

Уайлдер и Джошуа могут встретиться на ринге в начале 2024 года.

Джошуа в прошлом бою победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на The O2 Arena в Лондоне, Великобритания.

Деонтей Уайлдер
Энтони Джошуа
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