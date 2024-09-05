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Сегодня, 14:30

Эдди Хирн: «Не удивлюсь, если Кроуфорд больше не выйдет на ринг»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что чемпион мира в четырех весовых категориях Теренс Кроуфорд (41-0) будет ждать шанса подраться с чемпионом мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Саулем Альваресом (61-2).

— Я считаю, что Кроуфорд не будет проводить бои в ближайшее время. Он уже заработал достаточно денег на своих последних поединках, поэтому, на мой взгляд, у него нет мотивации выходить на ринг против Верджила Ортиса или Джарона «Бутса» Энниса.

Я думаю, что Кроуфорд может провести бой только с Канело Альваресом, поскольку он привык к определенному уровню оплаты за свои выступления. Возможно, Кроуфорд думает, что будет еще проводить бои, но я не удивлюсь, если этого не случится. Он и так неактивен. Думаю, он будет рад отсидеться до конца года и просто ждать, в надежде, что удастся договориться с Канело, — приводит слова Хирна инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Кроуфорд победил Исраила Мадримова (10-1) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Альварес и Эдгар Берланга (22-0) подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Бокс
Сауль Альварес
Теренс Кроуфорд
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