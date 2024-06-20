Хорхе Масвидаль дал прогноз на бой Пола и Перри

Экс-боец UFC и обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль (35-17) считает, что действующий боец Bare Knuckle Fighting Championship Майк Перри (0-1) победит Джейка Пола (9-1).

«Мне нравится этот бой больше, чем поединок Пола с [Майком] Тайсоном. Джейк вдвое моложе Тайсона, неправильно организовывать бой между ними. У Тайсона проблемы со здоровьем, я не хотел смотреть этот бой. Но бой Джейка с Перри я посмотрю.

Я думаю, что Пол в первых трех раундах будет смотреться лучше, но после этого поединок превратится в собачий бой, и Перри поднимут руку. Джейк устанет от беготни, и придется выяснить, кто бьет сильнее. Майк может рисковать, и его умение принимать удары будет ему на пользу. Я чувствую, что он психологически сломает Джейка. Возможно, он нокаутирует его», — сказал Масвидаль в интервью MMA Mania.

Пол и Перри подерутся 20 июля в Далласе, США. Бой пройдет по правилам бокса.