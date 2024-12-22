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Сегодня, 02:43

Хрюнов сравнил бой Усика и Фьюри с абхазской дыней

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» подвел итоги боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей. 37-летний украинец сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«У меня получилось, что победил Тайсон Фьюри. Думаю, что это достаточно спорная драма. Знаете, есть такой термин: «абхазская дыня». Не очень красивая, но приятная на вкус. Вот такое послевкусие после этого боя. Оценки судей? Они тоже люди. Думаю, что очки примерно близкие у каждого судьи. Но я болел за Фьюри, хотел чтобы он победил и спел песню своей жене. Наверное, споет в раздевалке. Поэтому немного расстроен. Позже созвонюсь с ним», — сказал Хрюнов «СЭ».

Первый бой между Усиком и Фьюри прошел в мае 2024 года. В поединке победу одержал украинский спортсмен раздельным решением судей.

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Александр Усик
Тайсон Фьюри
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