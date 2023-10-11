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Сегодня, 08:50

Хуан Мануэль Маркес назвал лучшего боксера современности

Давид Хачатрян
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50-летний экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес (56-7) считает абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0) лучшим боксеров в мире.

«Кто сейчас лучший боец вне зависимости от категории? Я думаю, что Теренс Кроуфорд. По моему скромному мнению, после победы над Эрролом Спенсом Кроуфорд — номер один в мире», — сказал Маркес в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Кроуфорд победил Эррола Спенса (28-1) техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Теренс Кроуфорд
Хуан Мануэль Маркес
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