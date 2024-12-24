IBA ищет соперника для Пакьяо на бой в Москве

Президент IBA Умар Кремлев заявил, что международная ассоциация бокса (IBA) занимается поиском соперника для филиппинского боксера Мэнни Пакьяо с целью организации боя в Москве.

«Это более чем реально. На данном этапе мы обсуждаем условия и ищем подходящего соперника, так как хотим не просто провести бой, а показать красивый и зрелищный бокс всем любителям нашего вида спорта. Это должен быть исторический поединок, который станет частью современной истории. Помимо поединка, мы обсудили с Пакьяо сотрудничество по проведению совместных мероприятий, включая Ночь чемпионов IBA на Филиппинах», — приводит слова Кремлева ТАСС.

Пакьяо 45 лет. Свой последний официальный поединок он провел в 2021 году. За свою карьеру он становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. В общей сложности у него 62 победы (39 из них — нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи.