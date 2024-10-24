IBF готова дать Бетербиеву отсрочку от защиты титула

В Международной боксерской федерации (IBF) заявили, что готовы дать Артуру Бетербиеву отсрочку от защиты чемпионского титула.

13 октября россиянин победил своего соотечественика Дмитрия Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. После этого стало известно, что IBF обязала Бетербиева провести защиту титула против немца Михаэля Айферта.

«Мы готовы дать Бетербиеву отсрочку от защиты титула при определенных условиях», — цитирует ТАСС представителя организации.

Бетербиеву 39 лет, он одержал 21 победу (20 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.