IBF лишила Сауля Альвареса чемпионского пояса

Мексиканский боксер Сауль Альварес лишен титула чемпиона мира по боксу по версии IBF во втором среднем весе, сообщила пресс-служба организации.

Напомним, IBF приняла такое решение, поскольку Канело отказался проводить бой против обязательного претендента Уильяма Скалла. Вместо него Альварес выбрал себе в соперник пуэрториканца Эдгара Берлангу. Этот поединок должен состояться 14 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада).