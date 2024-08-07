IBF планирует провести бой между Муртазалиевым и Тимом Цзю

Международная боксерская федерация (IBF) планирует организовать поединок между российским боксером Бахрамом Муртазалиевым и австралийцем Тимом Цзю, сообщает журналист Дэн Рафаэль.

По информации источника, IBF уведомила боксеров о необходимости начала переговоров по проведению титульного поединка. Они должны будут прийти к соглашению до 5 сентября.

Цзю следующий бой должен провести в Австралии 22 сентября. Рассматриваются два оппонента — Эриксон Любин (26-2) и Хесус Рамос (21-1). Бой состоится за звание главного претендента на титул IBF в первом среднем весе.

Муртазалиев является чемпионом IBF в первом среднем весе.