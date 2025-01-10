IBF потребовала от украинца Ломаченко встретиться с победителем боя Абдуллаев — Мураталла

Международная боксерская федерация (IBF) обязала украинца Василия Ломаченко провести защиту титула чемпиона мира в легком весе с победителем поединка за временный пояс IBF между россиянином Зауром Абдуллаевым и Рэймондом Мураталлой из США, сообщает журнал Ring со ссылкой на IBF.

Отмечается, что Ломаченко должен будет встретиться с сильнейшим в противостоянии Абдуллаев — Мураталла не позднее 8 октября. Если украинец откажется от боя, то временный чемпион мира будет провозглашен полноправным.

Ломаченко стал чемпионом мира в легком весе в мае 2024 года, победив техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа. Всего за карьеру 36-летний боксер одержал 18 побед (12 нокаутом) при 3 поражениях.