IBF санкционировала первый бой в России после снятия санкций

Российский боксер Заур Абдуллаев проведет поединок против аргентинца Хуана Хавьера Карраско.

Бой станет первым в России после снятия санкций со стороны Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщили организаторы поединка.

«Абдуллаев проведет бой с аргентинцем Хуаном Хавьером Карраско за вторую строчку в рейтинге IBF. Бой санкционирован и пройдет в России в сентябре», — цитирует сообщение ТАСС.

24 июня IBF сняла санкции с российского бокса. В рейтинг IBF входят сильнейшие боксеры мира в 17 весовых категориях. Обновления публикуются ежемесячно на официальном сайте организации.