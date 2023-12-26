Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира во второй весовой категории

Японский боксер Наоя Иноуэ одержал победу над филиппинцем Марлоном Тапалесом в турнире в Токио и стал абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе.

30-летний спортсмен из Японии нокаутировал соперника в 10-м раунде.

В декабре Иноуэ победил британца Пола Батлера и стал первым с 1973 года абсолютным чемпионом мира по боксу в легчайшем весе (до 53,52 кг). Он защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA Super и WBC, а также завоевал пояс WBO. Позже японец принял решение отказаться от четырех титулов и подняться во второй легчайший вес (до 55,22 кг).

Всего на счету Иноуэ 26 побед (23 — нокаутом) в 26 поединках на профессиональном ринге.