Василевский — о бое Махачева с Царукяном: «У Армана нет серьезных шансов против Ислама»

Известный российский боец ММА Вячеслав Василевский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Бой, однозначно, будет интересный, тем более у их противостояния уже есть история. Честно, я вижу Махачева фаворитом. Их первый бой был достаточно напряженным и тяжелым, с серьезным напором от Армана, чего Ислам не ожидал, но все равно смог одержать победу. В этот же раз он будет готов. Поэтому, думаю, что Ислам просто будет потихоньку забирать раунд за раундом вплоть до своей победы, без каких-то больших шансов для Армана. Стоит еще отметить, что у Махачева есть более серьезная и проверенная команда, которая помогает ему готовиться, в том числе и Хабиб, который в свое время был на вершине. У Армана нет каких-то серьезных шансов против Ислама», — сказал Василевский для «СЭ».

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. Их первая встреча, которая состоялась в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Денис Сафронов