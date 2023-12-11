Магомед Исмаилов: «Нельзя позволить разобщить нас внутри страны, а за ее пределами мы все за Россию»

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) поддержал президента Международной федерации бокса (IBA) Умара Кремлева, осудившего болельщиков, которые во время боя между Сосланом Асбаровым и Алексеем Папиным кричали «Русские, вперед!»

«Хочу выразить свое уважение Умару Назаровичу Кремлеву за его твердую позицию! Нельзя позволить разобщить нас внутри страны, а за ее пределами мы все за Россию, за землю, на которой родились, за которую боролись бок о бок наши деды!» — написал Исмаилов в соцсетях.

Позицию Кремлева раскритиковал музыкант Миша Маваши, назвав это «несерьезным поведением для президента федерации».