Исраил Мадримов: «Я не Эррол Спенс, 3 августа я буду готов к бою с Кроуфордом»

Узбекский боксер, владеющий титулом WBA в первом среднем весе, Исраил Мадримов (10-0) уверен в своих силах в преддверии противостояния с абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0).

«Теренс Кроуфорд — мой любимый боец. Мне нравится его стиль. Я очень уважаю его, но 3 августа я буду готов. Никаких сомнений или колебаний. Как только я услышал новость о том, что буду драться с Кроуфордом, я был очень взволнован. Я не Эррол Спенс. Я Исраил Мадримов. Это мой дивизион», — приводит слова Мадримова Boxing Scene.

Кроуфорд и Мадримов подерутся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.